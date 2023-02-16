Три кращі стрижки для повного обличчя: на чому зупинитися (фото)

Як вибрати найкращий варіант, який точно вам пасуватиме

Кажуть, що вдало підібрана стрижка прикрашає жінку. Вона може не тільки замаскувати недоліки, а й вигідно підкреслити усі плюси зовнішності. І це правда. Але для цього до її вибору треба підходити з усією відповідальністю.

Вибір зачіски насамперед залежить від форми обличчя: дівчатам з ідеальними рисами підібрати стрижку досить просто, а от тим, у кого обличчя повне, слід бути уважними. Стилісти радять звернути увагу на три стрижки, які ефектно виглядатимуть у такому випадку. Що це за стрижки, розповідає today.ua.

На що звернути увагу дівчатам із повним обличчям

Волосся краще не збирати високий гладкий хвіст, бо так обличчя буде здаватися ще округлішим. Єдиний варіант такої зачіски – це велике начісування. Краще обирати об’ємні зачіски, бо пасма, які просто звисають вниз, виглядатимуть негармонійно. Зупинити свій вибір краще на зачісці не по плечі — обирайте щось або довше, або коротше. Хорошим варіантом буде каре або ж короткі пишні стрижки. Прямий проділ – табу, бо симетрія лише акцентує увагу на повноті обличчя. Дівчатам із повним обличчям варто робити косий проділ, який візуально витягуватиме обличчя. Правильний чубчик зіграє вам на руку: асиметрія та градуйовані пасма — так, прямий — не завжди хороший варіант, тут треба радитися з майстром-перукарем.

Які стрижки обрати жінкам із повним обличчям: топ-3

"Вовча" стрижка

Останнім часом дуже популярною стала так звана вовча стрижка, при якій зверху на голові залишається шапочка з укороченого волосся, а внизу локони лишаються досить довгими. Так обличчя здається худішим, а риси – тоншими і більш витонченими. Така стрижка допомагає створити цікавий молодіжний образ навіть зрілим жінкам.

Правильний чубчик

Чубчик просто створений для жінок із повним обличчями. Можна зробити його прямим – такий його тип максимально "прибирає" зайві об'єми обличчя. У тренді залишається так званий "ляльковий" чубчик — його радять обирати тим, хто хоче здаватися молодшим та акцентувати увагу на очах. Надзвичайно вдалим вибором будуть і косі, злегка подовжені чубчики.

Стрижки з косим проділом

Дівчатам із повним обличчям краще робити стрижки на косий проділ — так акцент зміщується з повних щік. Просто укладайте на один бік більше пасом.

Раніше ми розповідали про стрижки, які стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Стилісти назвали сім шикарних варіантів на різну довжину волосся.