Три кращі стрижки для повного обличчя: на чому зупинитися (фото)
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Як вибрати найкращий варіант, який точно вам пасуватиме
Кажуть, що вдало підібрана стрижка прикрашає жінку. Вона може не тільки замаскувати недоліки, а й вигідно підкреслити усі плюси зовнішності. І це правда. Але для цього до її вибору треба підходити з усією відповідальністю.
Вибір зачіски насамперед залежить від форми обличчя: дівчатам з ідеальними рисами підібрати стрижку досить просто, а от тим, у кого обличчя повне, слід бути уважними. Стилісти радять звернути увагу на три стрижки, які ефектно виглядатимуть у такому випадку. Що це за стрижки, розповідає today.ua.
На що звернути увагу дівчатам із повним обличчям
- Волосся краще не збирати високий гладкий хвіст, бо так обличчя буде здаватися ще округлішим. Єдиний варіант такої зачіски – це велике начісування.
- Краще обирати об’ємні зачіски, бо пасма, які просто звисають вниз, виглядатимуть негармонійно.
- Зупинити свій вибір краще на зачісці не по плечі — обирайте щось або довше, або коротше. Хорошим варіантом буде каре або ж короткі пишні стрижки.
- Прямий проділ – табу, бо симетрія лише акцентує увагу на повноті обличчя. Дівчатам із повним обличчям варто робити косий проділ, який візуально витягуватиме обличчя.
- Правильний чубчик зіграє вам на руку: асиметрія та градуйовані пасма — так, прямий — не завжди хороший варіант, тут треба радитися з майстром-перукарем.
Які стрижки обрати жінкам із повним обличчям: топ-3
"Вовча" стрижка
Останнім часом дуже популярною стала так звана вовча стрижка, при якій зверху на голові залишається шапочка з укороченого волосся, а внизу локони лишаються досить довгими. Так обличчя здається худішим, а риси – тоншими і більш витонченими. Така стрижка допомагає створити цікавий молодіжний образ навіть зрілим жінкам.
Правильний чубчик
Чубчик просто створений для жінок із повним обличчями. Можна зробити його прямим – такий його тип максимально "прибирає" зайві об'єми обличчя. У тренді залишається так званий "ляльковий" чубчик — його радять обирати тим, хто хоче здаватися молодшим та акцентувати увагу на очах. Надзвичайно вдалим вибором будуть і косі, злегка подовжені чубчики.
Стрижки з косим проділом
Дівчатам із повним обличчям краще робити стрижки на косий проділ — так акцент зміщується з повних щік. Просто укладайте на один бік більше пасом.
Раніше ми розповідали про стрижки, які стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Стилісти назвали сім шикарних варіантів на різну довжину волосся.