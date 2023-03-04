У трендах зараз леопарди: стильна новинка у манікюрі 2023, яку захочеться приміряти (фото)

Виглядає яскраво та оригінально

Хижі принти в одязі і такі ж у манікюрі — хіба ж не логічно? У цьому сезоні можна "приміряти" леопардові нігті, які стали новим хітом у сфері нейл-арту, як і половинчасті нігті.

Найкрутіше, що такий манікюр можна зробити і яскравим та агресивним, і досить таки ніжним — все залежить від того, що вам більше до вподоби. "Телеграф" вирішив поділитися добіркою найкрутіших ідей, які ви зможете втілити у життя навесні 2023-го. Будьте в тренді!

Ніжний леопард

Такий манікюр підійде на кожен день. Трендовий анімалістичний принт добре поєднується, наприклад, з рожевими пастельними відтінками та нюдом.

Леопардовий френч

Прекрасний варіант для тих, хто не хоче привертати занадто багато уваги. Французький манікюр ніколи не втрачав своєї популярності, просто з кожним роком у нього з’являється все більше варіацій. І це — якраз про наш випадок: леопардовий принт на кінчиках нігтів виглядатиме ненав’язливо й завжди доречно.

Стилізація леопардового манікюру під інші техніки

Ви можете зробити яскравий акцент на одному чи двох нігтях, поєднуючи його при цьому з іншими модними дизайнами. Наприклад, "павутинкою" або "половинчастими" нігтями. Обирати можна як нюдові відтінки, так і більш яскраві кольори — все залежить тільки від того, що вам більше подобається.

Раніше ми розповідали і показували, як виглядає манікюр "багатої жінки". Ці стильні ідеї нейл-дизайну обирають успішні леді, які знають, що таке скромність та дороговизна в образі.