В трендах сейчас леопарды: стильная новинка в маникюре 2023, которую захочется примерить (фото)

Выглядит ярко и оригинально

Хищные принты в одежде и такие же в маникюре — разве не логично? В этом сезоне можно "примерить" леопардовые ногти, ставшие новым хитом в сфере нейл-арта, как и половинчатые ногти.

Самое крутое, что такой маникюр можно сделать и ярким и агрессивным, и довольно нежным — все зависит от того, что вам больше нравится. "Телеграф" решил поделиться подборкой самых крутых идей, которые вы сможете воплотить в жизнь весной 2023-го. Будьте в тренде!

Нежный леопард

Такой маникюр подойдет на каждый день. Трендовый анималистический принт хорошо сочетается, например, с розовыми пастельными оттенками и нюдом.

Леопардовый френч

Прекрасный вариант для тех, кто не хочет привлекать слишком много внимания. Французский маникюр никогда не терял своей популярности, просто с каждым годом у него появляется все больше вариаций. И это как раз о нашем случае: леопардовый принт на кончиках ногтей будет выглядеть ненавязчиво и всегда уместно.

Стилизация леопардового маникюра под другие техники

Вы можете сделать яркий упор на одном или двух ногтях, сочетая его при этом с другими модными дизайнами. Например, "паутинкой" или "половинчатыми" ногтями. Выбирать можно как нюдовые оттенки, так и более яркие цвета – все зависит только от того, что вам больше нравится.

Раньше мы рассказывали и показывали, как выглядит маникюр "богатой женщины". Эти стильные идеи нейл-дизайна выбирают успешные леди, знающие, что такое скромность и дороговизна в образе.