У кого День ангела 9 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 9 березня, 2023 року в Україні відзначають 209 років від дня народження Тараса Шевченка, Всесвітній день діджея, День нестандартно мислячих людей, Всесвітній день нирки, День домашніх комах. Також у цей день носії трьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 9 березня

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий" і має безліч похідних, популярних у всьому світі. Наприклад, імена Джон, Ганс, Жуан, Жан, Хуан, Джованні — теж форми імені Йонахан.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий"

Ян, — є дві версії, що означає це ім’я. Згідно з першою, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як ім’я Іван). Згідно з другою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 9 березня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — у ті самі дні свої іменини відзначають люди, які мають схожі імена і народилися незадовго до цього. Вважають, що святі спостерігають за своїми тезками протягом їхнього життя і оберігають їх від бід і напастей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено стукати по столу кулаком, якщо не хочете збідніти.