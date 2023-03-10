Від цього залежить якість вашої розсади: важливі "правила" вирощування огірків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дотримуйтесь цих порад і насолоджуйтесь величезним урожаєм огірків
Весна — це дуже насичений період, особливо для садівників та городників, адже крім збирання своїх ділянок після зими, настав час готуватися до нового сезону врожаю. І для цього багато дачників самостійно вирощують розсаду різних овочів : помідорів, огірків, капусти і т.д.
Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як виростити щедрий урожай огірків. Для цього потрібно знати основні правила підготовки розсади цього овочів, пише prostoway.
"Правила" вирощування огірків
- Вибір насіння для розсади та обробка — вибирайте відразу оброблене насіння. Вони одразу мають спеціальну захисну оболонку, і з ним більше нічого не потрібно робити, просто висадити у ґрунт.
- Правильне світло — якщо його недостатньо, то розсада почне витягуватися.
- Також важливо стежити за температурою, особливо після появи перших паростків. Вона має бути 18-20 градусів.
- Вимоги до ґрунту – огіркам потрібна земля з нейтральною кислотністю. У її складі має бути достатньо кількість калію та фосфору у складі.
- Крім всього вищесказаного, розсаду потрібно загартовувати. Для цього кожен день її бажано на кілька годин виставляти на відкритий балкон або на вулицю. Починайте з 2-х годин і поступово збільшуйте цей час.
Коли висаджувати розсаду в ґрунт
Пересадку зі стаканчиків у відкритий ґрунт варто проводити не раніше 3-4 тижнів після висаджування насіння. До цього часу вона вже буде достатньо сильною, щоб витримати вплив довкілля.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити міцну розсаду. Для цього досвідчені городники роблять з насінням одну маніпуляцію перед посівом.