Від цього залежить якість вашої розсади: важливі "правила" вирощування огірків

Дотримуйтесь цих порад і насолоджуйтесь величезним урожаєм огірків

Весна — це дуже насичений період, особливо для садівників та городників, адже крім збирання своїх ділянок після зими, настав час готуватися до нового сезону врожаю. І для цього багато дачників самостійно вирощують розсаду різних овочів : помідорів, огірків, капусти і т.д.

Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як виростити щедрий урожай огірків. Для цього потрібно знати основні правила підготовки розсади цього овочів, пише prostoway.

"Правила" вирощування огірків

Вибір насіння для розсади та обробка — вибирайте відразу оброблене насіння. Вони одразу мають спеціальну захисну оболонку, і з ним більше нічого не потрібно робити, просто висадити у ґрунт.

Правильне світло — якщо його недостатньо, то розсада почне витягуватися.

— якщо його недостатньо, то розсада почне витягуватися. Також важливо стежити за температурою , особливо після появи перших паростків. Вона має бути 18-20 градусів.

, особливо після появи перших паростків. Вона має бути 18-20 градусів. Вимоги до ґрунту – огіркам потрібна земля з нейтральною кислотністю. У її складі має бути достатньо кількість калію та фосфору у складі.

– огіркам потрібна земля з нейтральною кислотністю. У її складі має бути достатньо кількість калію та фосфору у складі. Крім всього вищесказаного, розсаду потрібно загартовувати. Для цього кожен день її бажано на кілька годин виставляти на відкритий балкон або на вулицю. Починайте з 2-х годин і поступово збільшуйте цей час.

Коли висаджувати розсаду в ґрунт

Пересадку зі стаканчиків у відкритий ґрунт варто проводити не раніше 3-4 тижнів після висаджування насіння. До цього часу вона вже буде достатньо сильною, щоб витримати вплив довкілля.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити міцну розсаду. Для цього досвідчені городники роблять з насінням одну маніпуляцію перед посівом.