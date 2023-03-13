Фальшиві відбивні, якими бабуся часто дивувала гостей: рецепт ідеальної страви з простих продуктів

Смак у них просто фантастичний, тож гості навряд чи помітять "підміну"

Багато людей просто обожнює відбивні. Однак не завжди у господинь є можливість їх приготувати, адже м’ясо має бути ніжним та соковитим, і якщо у холодильнику не знайшлося підходящого шматочка, приготувати дійсно смачну страву навряд чи вийде. Саме так вважають більшість господинь, бо не знають про один хитрий трюк, яким користувалися ще наші бабусі.

Виявляється, можна приготувати "фальшиві відбивні", які своїм смаком не поступатимуться звичайним. Вони теж мають у складі м’ясо, але в цьому згодиться будь-яке, бо нам потрібен фарш, а не цільний шматок. Цим цікавим рецептом ділиться prostoway.

Інгредієнти:

фарш м’ясний (краще куряче-яловичий) – 500 г

яйце куряче – 2 шт.

борошно — для панірування

сіль, спеції (перець, паприка, базилік, мускатний горіх) – до смаку

олія рослинна — для смаження

Приготування:

Фарш солимо, додаємо спеції й добре перемішуємо. Яйця збиваємо виделкою в окремій ємності, також готуємо борошно для панірування відбивних. Робимо з фаршу кульки, а тоді обережно формуємо відбивну на долоні, паніруємо в борошні та обмочуємо в яйці. Обсмажуємо на олії з обох боків до повної готовності.

За бажанням, зверху можна покласти тоненькі кружальця помідорів і натертий твердий сир. В такому разі сковорідку краще буде накрити кришкою та потримати її на маленькому вогні ще 1-2 хв, щоб сир повністю розплавився. У вас вийде щось на кшталт відбивної по-французьки.

Смак таких відбивних із фаршу нічим не відрізнятиметься від типового варіанту страви, тому, якщо захочете комусь розповісти, з чого приготована ця страва, готуйтесь побачити здивовані обличчя. До речі, жувати такі відбивні набагато легше, тому це хороший варіант для пригощання дітей та літніх родичів.

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