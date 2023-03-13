Фальшивые отбивные, которыми бабушка часто удивляла гостей: рецепт идеального блюда из простых продуктов

Вкус у них просто фантастический, так что гости вряд ли заметят "подмену"

Многие просто обожают отбивные. Однако не всегда у хозяек есть возможность их приготовить, ведь мясо должно быть нежным и сочным, и если в холодильнике не нашлось подходящего кусочка, приготовить действительно вкусное блюдо вряд ли получится. Именно так считают большинство хозяек, потому что не знают об одном хитром трюке, которым пользовались еще наши бабушки.

Оказывается, можно приготовить "фальшивые отбивные", которые своим вкусом не будут уступать обычным. Они тоже имеют в составе мясо, но в этом случае сгодится любое, потому что нам нужен фарш, а не цельный кусок. Этим интересным рецептом делится prostoway.

Ингредиенты:

фарш мясной (лучше курино-говяжий) – 500 г

яйцо куриное – 2 шт.

мука — для панировки

соль, специи (перец, паприка, базилик, мускатный орех) – по вкусу

масло растительное — для жарки

Приготовление:

Фарш солим, добавляем специи и хорошо перемешиваем. Яйца взбиваем вилкой в отдельной емкости, также готовим муку для панировки отбивных. Делаем из фарша шарики, затем осторожно формируем отбивную на ладони, панируем в муке и обмачиваем в яйце. Обжариваем на растительном масле с обеих сторон до полной готовности.

По желанию, сверху можно положить тоненькие кружочки помидоров и натертый сыр. В таком случае сковородку лучше будет накрыть крышкой и подержать на маленьком огне еще 1-2 мин, чтобы сыр полностью расплавился. У вас получится что-то вроде отбивной по-французски.

Вкус таких отбивных из фарша ничем не будет отличаться от типичного варианта блюда, поэтому, если захотите кому-то рассказать, из чего приготовлено это блюдо, готовьтесь увидеть удивленные лица. Кстати, жевать такие отбивные гораздо легче, поэтому это хороший вариант для угощения детей и пожилых родственников.

Раньше мы рассказывали, как приготовить ресторанный салат, который дома получается еще вкуснее. В этом рецепте всего 4 основные составляющие, которые прекрасно между собой сочетаются.