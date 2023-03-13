Якщо ваш Wi-Fi-роутер гальмує і підвисає, перевірте ці чотири моменти

Багато хто навіть не задумується про ці речі

Домашній Wi-Fi-роутер часом перестає нормально функціонувати без будь-яких видимих причин. Щоб покращити сигнал, експерти рекомендують скористатися правилом 10 секунд — це може вирішити вашу проблему. Проте, якщо цей трюк не спрацює, доведеться шукати причину неполадок.

Про найчастіші проблеми, які призводять до некоректної роботи роутера, розповідає профільний сайт itechua. Фахівці пояснюють, що архітектурно цей прилад є невеликим комп’ютером, який має пам’ять, процесор і накопичувач інформації. Саме через це і можуть виникати проблеми.

Причини неполадок Wi-Fi-роутера та їх профілактика:

Прошивку цього пристрою потрібно періодично оновлювати. Робиться це через адміністраторський розділ (усі необхідні дані вказані на наклейці). Якщо ваша модель підтримує автоматичне оновлення прошивки, то краще увімкнути цю опцію — це може вирішити проблеми з повільною роботою пристрою. Ще один важливий момент — обов’язкове перезавантаження пристрою хоча б раз на місяць. Достатньо просто витягнути блок живлення з мережі буквально на хвилину та вставити його назад. При цьому у роутері відбувається очищення оперативної пам’яті. Разом із цим зникають накопичені помилки під час роботи і це дозволяє пристрою працювати швидше та ефективніше. Крім того, раз на рік бажано проводити скидання пристрою до заводських налаштувань з подальшим оновленням прошивки. Це потрібно робити для того, аби усунути помилки, які записалися в постійну пам’ять девайса і не дають йому нормально працювати. Важливо також періодично оглядати корпус Wi-Fi-роутера предмет наявності деформацій та інших ознак перегріву. Те саме стосується і блоку живлення.

Також користувачу варто розуміти, що роутер, куплений багато років тому, за своїми показниками сильно відрізнятиметься від сучасних моделей. Старіші версії маршрутизаторів поступаються і своєю якістю, і швидкістю. Краще змінювати Wi-Fi-роутер принаймні раз на 5 років, кажуть експерти.

Раніше ми розповідали про речі, які можуть сповільнювати роботу Wi-Fi. Знаючи, що негативно впливає на пристрій, можна значно покращити його ефективність, не звертаючись за допомогою до майстрів.