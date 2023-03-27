Після цього насіння точно зійде: що потрібно з ним зробити перед посівом

Підготуйте насіння за допомогою двох способів, щоб точно отримати щедрий урожай

Багато городників рекомендують попередньо замочувати насіння, щоб збільшити шанси на сходи. Не менш важливий етап – стратифікація, яку необхідно провести перед посівом. Напис, що насіння потребує стратифікації, можна часто зустріти на упаковках.

Що таке стратифікація насіння, навіщо вона потрібна і як її провести? Свої поради на цю тему озвучили у блозі s.sad.ua в Instagram.

Якщо говорити просто, то стратифікація – це імітація зимових умов, які дозволять перейти насінню від стану спокою до активного зростання. Фактично стратифікація, пояснюють у блозі, це підготовка насіння до розвитку.

За словами досвідчених городників, без проходження стратифікації насіння може не зійти. Особливо великий ризик невдачі при різкій зміні температурно-вологих умов середніх та північних регіонів нашої країни.

Дачники рекомендують виконувати стратифікацію насіння у домашніх умовах двома способами. По-перше, ви можете провести природну стратифікацію насіння. Тобто посіяти насіння під зиму або дуже ранньою весною. Однак цей метод підходить не всім культурам.

Другий варіант більш універсальний. Йдеться про стратифікацію насіння у холодильнику. Для цього посійте насіння у вологий ґрунт і розмістіть на нижній полиці холодильника. Термін підготовки дивіться на упаковці. Альтернатива: віднести контейнери з насінням до підвалу з температурою близько 4 градусів зі знаком "плюс". Досвідчені городники у другому випадку дають важливу пораду: потрібно регулярно перевіряти насіння та ґрунт на вологість і доступ повітря (без повітря виникає ризик цвілі).

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