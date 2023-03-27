После этого семена точно взойдут: что нужно с ними сделать перед посевом

Подготовьте семена с помощью двух способов, чтобы точно получить щедрый урожай

Многие огородники рекомендуют предварительно замачивать семена, чтобы увеличить шансы на всходы. Не менее важный этап – стратификация, которую нужно провести перед посевом. Надпись, что семена нуждаются в стратификации, можно часто встретить на упаковках.

Что такое стратификация семян, зачем она нужна и как ее провести? Свои советы на эту тему озвучили в блоге s.sad.ua в Instagram.

Если говорить просто, то стратификация – это имитация зимних условий, которые позволят перейти семенам от состояния покоя к активному росту. Фактически стратификация, поясняют в блоге, это подготовка семян к развитию.

По словам опытных огородников, без прохождения стратификации семена могут не взойти. Особенно большой риск неудачи при резком изменении температурно-влажных условий средних и северных регионов нашей страны.

Дачники рекомендуют выполнять стратификацию семян в домашних условиях двумя способы. Во-первых, вы можете провести естественную стратификацию семян. То есть посеять семяна под зиму или очень ранней весной. Однако этот метод подходит не всем культурам.

Второй же вариант более универсален. Речь идет о стратификации семян в холодильнике. Для этого посейте семена во влажную почву и разместите на нижней полке холодильника. Срок подготовки смотрите на упаковке. Альтернатива: отнести контейнеры с семенами в подвал с температурой около 4 градусов со знаком "плюс". Опытные огородники во втором случае дают важный совет: нужно регулярно проверять семена и почву на влажность и доступ воздуха (без воздуха возникает риск плесени).

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