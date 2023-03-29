Виберіть картинку та дізнайтесь, чого вам не вистачає у ваших стосунках

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Характер людини багато в чому впливає його сімейне життя. У багатьох у відносинах часом виникає відчуття, що їм чогось не вистачає. А ось чого саме вам не вистачає у стосунках, підкаже цей простий психологічний тест на картинці.

Просто подивіться на зображення і виберіть те дерево, що вам сподобалося найбільше. Не роздумуйте — довіртеся до своєї інтуїції, адже неправильної відповіді просто не існує.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся, чого вам не вистачає у ваших стосунках :

Результати тесту:

Дерево №1

Вам бракує романтики. Можливо, на початку відносин вона і була, але потім побут повністю її "з’їв". Натякніть своїй другій половинці, що було б непогано залишити дітей із ночівлею у батьків, а самим провести час разом, влаштувати вечерю при свічках або порадувати один одного милими подарунками. Це допоможе зміцнити ваш шлюб, зробити його сильнішим і щасливішим.

Дерево №2

Вам не вистачає різноманітності. Відносини давно перетворилися на рутину, стали нудними та одноманітними. Вам дуже не вистачає чогось нового та незвичайного: подорожей, знайомств, яскравих емоцій та вражень. Подумайте разом зі своїм партнером, як би ви могли зробити своє сімейне життя цікавішим. Візьміть мінівідпустку, відвідайте майстер-клас чи незвичайну виставку. Головне, щоб ваші стосунки заграли новими фарбами та емоціями.

Дерево №3

Вам не вистачає турботи та підтримки. Ви добра і чуйна людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Але самі ви рідко звертаєтеся за нею, і це ваша головна помилка. Ваш партнер звик до того, що ви можете самі, і перестав дарувати вам свою увагу і турботу. Спробуйте змінити це. Можливо, його ласка і підтримка допоможуть вивести ваше сімейне життя зі ступору, і ви відчуєте, як вас знову опікуються як на початку відносин.

Дерево №4

Вам не вистачає дій із боку партнера. Ви активна людина, яка постійно чимось зайнята. Усі ваші дії націлені на результат. Якщо ваш чоловік багато міркує, але нічого не робить, то стосунки з ним дуже швидко можуть почати псуватися. Вам не подобаються порожні обіцянки, про які ваша друга половинка успішно забуває. Ви людина іншого складу розуму. Поясніть партнеру, що ви бажаєте бачити результат – нехай невеликий, але помітний. Але не вимагайте від нього неможливого. Є ймовірність, що він занадто багато вам обіцяє, щоб догодити та урізноманітнити сімейні стосунки. На виході не завжди виходить так, як хотілося б. Будьте терпимішими і лояльнішими!

Дерево №5

Вам не вистачає спокою. Ви врівноважена людина і в сімейному житті вам часто не дістає умиротворення, особливо, якщо ваша друга половинка надто емоційна особистість. Якщо утихомирити буйну вдачу не виходить, варто навчитися простіше ставитися до дратівливих вчинків і спалахів емоцій. Просто пам’ятайте, що у вашого чоловіка такий характер, але пройде кілька хвилин і в будинку знову стане тихо і спокійно.

Дерево №6

Вам не вистачає любові та пристрасті. Зовні ви спокійна, мало емоційна людина, але всередині вас вирує справжній вулкан. Якщо його не підживлювати почуттями, ваші відносини можуть закінчитися, оскільки любов і пристрасть зійдуть на "ні". Щоб урятувати шлюб, поговоріть зі своїм партнером, донесіть до нього важливість іскри у сімейному житті. Покажіть на своєму прикладі, як потрібно висловлювати свої почуття, можливо, ваш чоловік просто не розуміє, що від нього вимагається. Дізнавшись про ваші таємні бажання, він зможе більше для вас намагатися.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.