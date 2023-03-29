Выберите картинку и узнайте, чего вам не хватает в ваших отношениях

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Характер человека во многом влияет на его семейную жизнь. У многих людей в отношениях порой возникает ощущение, что им чего-то не хватает. А вот чего именно вам не хватает в отношениях, подскажет этот простой психологический тест по картинке.

Просто посмотрите на изображение и выберите то дерево, что приглянулось вам более всего. Не раздумывайте — доверьтесь своей интуиции, ведь неправильного ответа просто не существует.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте, чего вам не хватает в ваших отношениях:

Результаты теста:

Дерево №1

Вам не хватает романтики. Возможно, в начале отношений она и была, но затем быт полностью ее "съел". Намекните своей второй половинке, что было бы неплохо оставить детей с ночевкой у родителей, а самим провести время вместе, устроить ужин при свечах или порадовать друг друга милыми подарками. Это поможет укрепить ваш брак, сделать его сильнее и счастливее.

Дерево №2

Вам не хватает разнообразия. Отношения давно превратились в рутину, стали скучными и однообразными. Вам очень не хватает чего-то нового и необычного: путешествий, знакомств, ярких эмоций и впечатлений. Подумайте вместе со своим партнером, как бы вы могли сделать свою семейную жизнь интереснее. Возьмите мини-отпуск, посетите мастер-класс или необычную выставку. Главное, чтобы ваши отношения заиграли новыми красками и эмоциями.

Дерево №3

Вам не хватает заботы и поддержки. Вы добрый и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на помощь. Но сами вы редко обращаетесь за ней и это ваша главная ошибка. Ваш партнер привык к тому, что вы все можете сами, и перестал дарить вам свое внимание и заботу. Попробуйте это изменить. Возможно, его ласка и поддержка помогут вывести вашу семейную жизнь из ступора, и вы почувствуете, как о вас снова заботятся как в самом начале отношений.

Дерево №4

Вам не хватает действий со стороны партнера. Вы активный человек, который все время чем-то занят. Все ваши действия нацелены на результат. Если ваш мужчина много рассуждает, но ничего не делает, то отношения с ним очень быстро могут начать портиться. Вам не нравятся пустые обещания, о которых ваша вторая половинка успешно забывает. Вы человек другого склада ума. Объясните партнеру, что вы хотите видеть результат – пусть небольшой, но заметный. Но не требуйте от него невозможного. Есть вероятность, что он слишком много вам обещает, чтобы угодить и разнообразить семейные отношения. На выходе получается не всегда так, как хотелось бы. Будьте терпимее и лояльнее!

Дерево №5

Вам не хватает спокойствия. Вы уравновешенный человек и в семейной жизни вам часто не достает умиротворения, особенно, если ваша вторая половинка чересчур эмоциональная личность. Если усмирить буйный нрав не получается, стоит научиться проще относиться к раздражающим поступкам и вспышкам эмоций. Просто помните, что у вашего мужчины такой характер, но пройдет пара минут и в доме снова станет тихо и спокойно.

Дерево №6

Вам не хватает любви и страсти. Внешне вы спокойный, мало эмоциональный человек, но внутри вас бушует настоящий вулкан. Если его не подпитывать чувствами, ваши отношения могут закончиться, т. к. любовь и страсть сойдут на "нет". Чтобы спасти брак, поговорите со своим партнером, донесите до него важность искры в семейной жизни. Покажите ему на своем примере, как нужно выражать свои чувства, возможно, ваш мужчина просто не понимает, что от него требуется. Узнав ваши тайные желания, он сможет больше для вас стараться.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.