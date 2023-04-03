Дотримуйтесь цих порад, і ви отримаєте хрусткі та соковиті огірки: "правила" вдалого врожаю

Поради, які стануть у нагоді городникам

Щоб насолоджуватися свіжими, хрусткими та соковитими огірками, важливо правильно виростити та зібрати врожай цієї овочевої рослини. Також важливо стежити і за "сусідами" огірків, адже багато овочів можуть їм нашкодити.

Ознайомтеся з цими 5 порадами, і врожай хрустких та соковитих огірків у вас у кишені, пише santeplus. Дотримуйтесь цих правил і насолоджуйтесь результатом.

Сійте огірки у правильний час

Перед посівом або посадкою овочевої рослини важливо спочатку дізнатися про період його посадки. Щодо огірків, то їх можна сіяти в період з березня до травня. Крім того, огірок любить сонячні місця, помірний клімат і не люблять холоду та морозу.

Правильний полив огірків

Огірок любить вологість, але не любить сирого ґрунту. Тримайте ґрунт навколо огірків не надто вологим, щоб запобігти кореневій гнилиці. Не поливайте холодною водою, оскільки це може зробити ваш овоч гірким. Віддайте перевагу теплій воді, щоб отримати солодкі огірки.

Відсутність правильного поливу може призвести до того, що огірки стануть гіркими на смак

Поливайте огірки під час посадки, а потім підтримуйте регулярну частоту поливу. Намагайтеся не мочити листя при поливі, щоб уникнути грибкових захворювань.

Обрізання огірків

Обрізка рослин важлива, вона захищає їх від хвороб, сприяє їх здоровому та енергійному зростанню та стимулює їх плодоношення або цвітіння. Важливо обрізати огірки, щоб оптимізувати їхнє зростання і отримати хороший урожай. Для цього прищипніть над 2-м листом, як тільки у рослини розвинеться 4 листи. Це призведе до формування двох нових стебел. Прищипніть їх на 4-му листі, як тільки у них буде 6 листків. Після формування огірків залишайте лише 4 листи на стеблі. Зверніть увагу, що прищипування рослини означає обрізання кінця стебла, видалення його верхівки, що росте.

Добриво огірків

Огірок — ненажерлива овочева рослина, яка цінує багаті ґрунти, особливо азотом та калієм. Удобрюйте огірок під час посадки і доки він дає врожаю. При вирощуванні огірків регулярно вносити гній із кропиви, щоб стимулювати зростання рослин, а також підвищити їхню стійкість до хвороб.

Правильний збір урожаю

Завдяки цим порадам у вас вдасться виростити смачні огірки

Для отримання ніжних огірків важливо зібрати їх, як тільки вони досягнуть зрілості. Занадто довге очікування призведе до затвердіння насіння, а отже, і огірків. Збір ще молодих огірків дозволить вам отримати більш хрусткі та соковиті овочі.

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