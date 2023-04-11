Іспанський секс-символ та зірка "Паперового будинку" зачарував мережу стильним образом: "Справжній красень!"

Актор засвітився на презентації відомого іспанського бренду одягу

Популярний іспанський актор, зірка серіалу "Паперовий дім", фінал якого вразив фанів по всьому світу, 48-річний Альваро Антоніо Гарсія, відоміший як Альваро Морте, став обличчям нової колекції іспанського бренду Emidio Tucci.

Презентація нової кампанії бренду відбулася 11 квітня, і фото та відео з заходу вже розлетілися мережею. Варто відзначити, що на свої майже 50 років Альваро Морте виглядає дуже непогано.

На знімках актор з’явився у стильному темно-синьому костюмі від Emidio Tucci, у якому також знімався й у рекламі цього бренду. Чоловік позував на тлі своїх фотографій, і мило посміхався на камери.

Альваро Морте на презентації бренду Emidio Tucci Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У мережі вже нагородили зірку "Паперового дому" — іспанським секс-символом, і засипали його безліччю приємних коментарів. "Красунчик", "Як завжди прекрасний", "Я в захваті" - пишуть шанувальники іспанського актора, супроводжуючи кожне повідомлення сердечками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США відбулася прем’єра другого фільму "Загадкове вбивство" з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон у головних ролях. Актриса у свої 54 роки вразила бездоганною фігурою, продемонструвавши її у короткій сукні відомого бренду.