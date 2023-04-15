Сильні молитви, які на Великдень потрібно прочитати кожному

У цей день наші звернення до Господа мають особливу силу та обов'язково будуть почуті

У неділю, 9 квітня, католики відзначають Світле Воскресіння Христове, у православних же Великдень настане через тиждень — 16 квітня. У це особливе свято християни згадують Ісуса Христа — Сина Божого, який страждав і помер на хресті за наші гріхи, а через три дні воскрес, показуючи нам, що вічне життя існує.

У цей особливий день року потрібно багато і щиро молитися, аби Господь дарував вам і вашій родині щастя, радість та здоров’я. Особливо важливо у це світле свято просити і про мир в Україні. "Телеграф" розповідає, які саме сильні молитви потрібно читати кожному християнину на Великдень 2023 року.

Молитва-оберіг від бід і нещасть (сильна великодня молитва)

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Матір Христа Марія носила, Народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвами вчила, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес, Відтепер слава Його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікає, Милостиво приймає наші молитви. Господи, почуй мене, врятуй мене, Захисти мене від всяких бід відтепер і навіки. Амінь

Молитва за мир в Україні

Боже Святий, Отче Вседержителю, Сине Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся Премудрим Твоїм Промислом, молимося Тобі за Богом бережену Державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її, даруй їм, Господи, глибокий і невід’ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, Державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючих підтримай, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з’єднай зі Святою Твоєю соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Сильна молитва за мир, яку читають на Великдень

Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на хресті, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод. Прошу справедливості і святої любові. Прошу миру для моєї душі. Прошу миру для родин. Прошу миру для шкіл та закладів праці. Прошу миру між бідними і багатими. Прошу миру між сусідами. Прошу миру між народами. Дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоїй Церкві. Просимо Тебе через Пресвяте Твоє Серце і за заступництвом Богородиці, нашої Матері й Цариці. Просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь.

Молитва на Великдень про здоров’я та зцілення від хвороб

У царстві небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто водою вмиється, з того недуги змиються. Тієї води я набрала, рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Сильна молитва на Великдень — на удачу та мир у сім’ї

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Постник, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побідоносець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Моліться за спільний шлях рабів Божих (імена ворогів). Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють. Раттю своєю святою, Силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на здійснення бажання до Ісуса Христа

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не гнівайся на моє сердечне прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і уникнення всіх демонічних прірв. Нехай все задумане збудеться і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильна молитва на Великдень на удачу і захист від зла

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер, Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується. Чує він наші молитви і все їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь.

Раніше ми розповідали, що потрібно покласти до великоднього кошика, а що брати для освячення категорично забороняється. Мало хто знає, що, наприклад, освячувати ніж на Великдень не потрібно — це не більш як забобон.