Сильные молитвы, которые на Пасху нужно прочитать каждому

В этот день наши обращения к Господу обладают особой силой и обязательно будут услышаны

В воскресенье, 9 апреля, католики отмечают Светлое Воскресение Христово, у православных же Пасха наступит через неделю — 16 апреля. В этот особый праздник христиане вспоминают Иисуса Христа — Сына Божьего, который страдал и умер на кресте за наши грехи, а через три дня воскрес, показывая нам, что вечная жизнь существует.

В этот особый день нужно много и искренне молиться, чтобы Господь даровал вам и вашей семье счастье, радость и здоровье. Особенно важно в этот светлый праздник просить и о мире в Украине. "Телеграф" рассказывает, какие именно сильные молитвы нужно читать каждому христианину на Пасху 2023 года.

Молитва-оберег от бед и несчастий (сильная пасхальная молитва)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матерь Христа Мария носила, Родила, крестила, кормила, поила, Молитвами учила, спасала, оберегала, А потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, Вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, Отныне слава Его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, Милостиво принимает наши молитвы. Господи, услышь меня, спаси меня, Защити меня от всяких бед отныне и навеки. Аминь

Молитва о мире в Украине

Боже Святой, Отче Вседержителю, Сыне Единородный и Душе Святой, что все в Твоей власти держишь и обо всем заботишься Премудрым Твоим Промыслом, молимся Тебе за Богом хранимое Государство наше Украину, боголюбивый народ, власть и войско ее, даруй им, Господи, глубокий и неотъемлемый мир, положи им на сердце доброе о Церкви Твоей и о всех людях Твоих, чтобы и мы в тишине и чистоте проводили жизнь нашу во всяком благочестии и добродетели. Избавь, Господи, Государство наше от голода, мора, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и раздора. Семьи в мире и любви сохрани, детей воспитай, молодежь научи, старость поддержи, путешествующих поддержи, нищих защити, больных исцели, тех, что за решеткой, вспомни, рассеянных собери, искушенных обрати и соедини со Святой Твоей соборной и апостольской Церковью. Ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сильная молитва о мире, которую читают на Пасху

Господи Иисусе Христе, Ты ради любви к нам умер на кресте, чтобы принести мир каждой душе, которая верует в Тебя, доверяет Тебе и любит Тебя. Припадаю к Твоим ногам, умоляя о прекращении ненависти и невзгод. Прошу справедливости и святой любви. Прошу мира для моей души. Прошу мира для семей. Прошу мира для школ и мест труда. Прошу мира между бедными и богатыми. Прошу мира между соседями. Прошу мира между народами. Дай нашему народу Твою щедрую благодать и верность Твоей Церкви. Просим Тебя через Пресвятое Твое Сердце и по заступничеству Богородицы, нашей Матери и Царицы. Просим Тебя, который живешь и царствуешь с Богом Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху о здоровье и исцелении от болезней

В царстве небесном есть источник чудесный. Кто к воде прикоснется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала, рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Сильная молитва на Пасху – на удачу и мир в семье

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Постник, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн Многострадальный, Иоанн Безголовый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Молитесь за общий путь рабов Божьих (имена врагов). Утолите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость. Ратью своей святой, Силой непобедимой, неудержимой ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на исполнение желания к Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Не гневайся на мою сердечную просьбу, но и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и избежание всех демонических пропастей. Пусть все задуманное сбудется и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Сильная молитва на Пасху на удачу и защиту от зла

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В святое воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем великую надежду и радость даровав. Отныне, Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем ширится от земли до небес. Силой своей и милостью своей неизмеримой он сегодня нас рабов Божиих оберегает и опекает. Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от невзгод и бед отныне и во веки веков. Аминь.

Раньше мы рассказывали, что нужно положить в пасхальную корзину, а что брать для освящения категорически запрещается. Мало кто знает, что, например, освящать нож на Пасху не нужно — это не более чем предрассудок.