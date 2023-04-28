Таропрогноз на 29 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Деякі зможуть плідно попрацювати у суботу
У суботу, 29 квітня, на шляху деяких можуть виникнути перепони та проблеми, проте інші навпаки зможуть просунутися у своїх цілях та планах.
Про це кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернутий Лицар мечів
У цьому положенні карта говорить, що в суботу Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.
Королева пентаклів
Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас субота. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.
Перевернуте Сонце
На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними, — Сонце у всіх положеннях обіцяє лише гарне.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у травні за картами Таро.