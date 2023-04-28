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Таропрогноз на 29 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять дев’ятий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять дев’ятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

Деякі зможуть плідно попрацювати у суботу

У суботу, 29 квітня, на шляху деяких можуть виникнути перепони та проблеми, проте інші навпаки зможуть просунутися у своїх цілях та планах.

Про це кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар мечів, Королева пентаклів, перевернуте Сонце

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта говорить, що в суботу Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас субота. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними, — Сонце у всіх положеннях обіцяє лише гарне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у травні за картами Таро.

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