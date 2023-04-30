Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Левів чекає процвітання, а Дів, — нова справа

Не пропустіть свій шанс у цьому травні

Перший тиждень травня 2023 року багатьом дасть можливість розвитку у професійному плані, кар’єрних успіхів та заробітку.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали у фінансовому розкладі на цей тиждень:

Овен — перевернуте Сонце

Наступного тижня не все може скластися так, як ви хочете — на шляху до успіху можуть виникнути несподівані перешкоди та відстрочки, внаслідок чого Ви можете отримати посередній результат, частковий успіх замість повного.

Телець — перевернута Сімка кубків

У цьому положенні карта обіцяє, що на початку травня Ви зможете відкинути емоції та ілюзії, побудувати реалістичні плани та рухатися до їхньої реалізації.

Близнюки — перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.

Рак — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що в перший тиждень травня Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд чи щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Лев — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Діва — Паж пентаклів

Початок травня принесе ресурси для роботи. Якщо є бажання і можливість займатися якоюсь справою, то займайтеся, оскільки висока ймовірність, що вона виявиться прибутковою. Відмінний час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Терези— Паж кубків

Інтуїція може допомогти Вам відчути перспективні проекти та вигідні справи наступного тижня, також можливе підвищення на посаді. Однак Ви можете бути дещо наївними та довірливими у фінансових питаннях, тому будьте уважні до деталей, щоб не зробити помилку.

Скорпіон — Лицар мечів

На початку травня Вас може накрити марнотратство. Непродумані рішення, непостійність та відсутність розуміння ситуації можуть призвести до фінансових труднощів.

Стрілець — Трійка пентаклів

Це гарна карта. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптово приваленого багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йдуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Водолій — перевернутий Лицар кубків

У перший тиждень травня на Вас може чекати обман та неприйнятна угода, яка призведе до витрати грошей, енергії та часу. Якщо сумніваєтеся у чомусь, краще попросіть поради у близької людини.

Риби — перевернутий Паж жезлів

На початку травня Ви можете зіткнутися з відмовами, розчаруванням у своїй справі та втратою ентузіазму. Це може сильно зупинити Вас на професійному шляху і вплинути на Ваші прибутки.

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