Які три підживлення вносять досвідчені городники при посадці огірків: рослина відразу піде в зріст

Декілька добрив, доданих у лунки, в рази підвищать урожайність огірків

Популярна культура на городі – огірки – потребують добрив на різних етапах розвитку. Досвідчені городники вносять підживлення вже при посадці, додаючи корисні мікроелементи у лунки.

При посадці огірків удобріть їх трьома підгодівлями, завдяки чому рослина відразу піде в ріст і засипле врожаєм. Про це пише журнал "Вона".

Чим удобрювати огірки при посадці

Перше підживлення — кропива. Дрібно порубане листя кропиви, додане до ґрунту при посадці рослини, наситить огірки азотом і прискорять ріст. Висипайте не більше двох жмень у кожну лунку, добре перемішуючи кропиву із землею.

Друге підживлення — м’ясо-кісткове і рибне борошно. Два цих продукти забезпечать огірки найважливішим мікроелементом – фосфором, що зміцнить культуру, сприятливо відіб’ється на формуванні суцвіть та зав’язі. Вносіть в лунку по одній столовій ложці цього продукту.

Третє підживлення – дерев’яний попіл. Популярне добриво дасть рослині калій, що забезпечить вам рясний урожай. Пари столових ложок із гіркою в кожну лунку буде достатньо.

Додамо, що після внесення підживлення потрібно полити ґрунт. Уже після цього висаджуйте огірки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом корисної підгодівлі для огірків, яку вносять разом із поливом. Розчин із двох компонентів легко приготувати в домашніх умовах.