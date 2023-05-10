Какие три подкормки вносят опытные огородники при посадке огурцов: растение тут же пойдет в рост

Несколько удобрений, добавленных в лунки, в разы повысят урожайность огурцов

Популярная культура на огороде – огурцы – нуждаются в удобрениях на разных этапах развития. Опытные огородники вносят подкормку уже при посадке, добавляя полезные микроэлементы прямо в лунки.

При посадке огурцов удобрите их тремя подкормками, благодаря чему растение сразу пойдет в рост и засыплет урожаем. Об этом пишет журнал "Вона".

Чем удобрять огурцы при посадке

Первая подкормка – крапива. Мелко порубленные листья крапивы, добавленные в почву при посадке растения, насытят огурцы азотом и ускорят рост. Сыпьте не больше двух горстей в каждую лунку, хорошо перемешивая крапиву с землей.

Вторая подкормка — мясокостная и рыбная мука. Два этих продукта обеспечат огурцы важнейшим микроэлементом – фосфором, что укрепит культуру, благоприятно отразится на формировании соцветий и завязей. Вносите в лунку по одной столовой ложке данного продукта.

Третья подкормка – древесный пепел. Популярное удобрение даст растению калий, что обеспечит вам обильный урожай. Пары столовых ложек с горкой в каждую лунку будет достаточно.

Добавим, что после внесения подкормок нужно полить почву. Уже после этого высаживайте огурцы.

Ранее "Телеграф" делился рецептом полезной подкормки для огурцов, которую вносят вместе с поливом. Раствор из двух компонентов легко приготовить в домашних условиях.