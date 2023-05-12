Дев’ять цілителів 12 травня: чому цього дня не можна просіювати борошно і ділитися планами
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Цю дату наші предки вважали вдалою для будь-якого лікування та цілительства
Цієї п’ятниці за церковним календарем віряни східного обряду вшановують дев’ятьох мучеників Кізицьких, які жили в III столітті в місті Кізік (Туреччина) і загинули через відсікання голів за часів гоніння на християн при імператорі Діоклетіані.
У народі мученики вважаються рятівниками від віспи і тлумачами сновидіння. На Русі 12 травня збирали лікарські рослини. Вірили, що в цей день вони мають надприродну силу: їх сушили, з них робили лікувальні настої та настоянки.
12 травня вважається днем, коли, згідно з народними прикметами, також має цілющі властивості вітер. Наші пращури виходили на вулицю і насолоджувалися теплим весняним вітром на обличчі, щоб запастися здоров’ям на цілий рік, а також провітрювали свої оселі протягом цілого дня.
12 травня передбачали, яким буде літо та що варто очікувати від урожаю. Наприклад, якщо у цей день спостерігалося багато хрущів, то літо буде посушливим, або якщо багато бджіл з'явилося, варто очікувати багатого врожаю овочів.
Що не можна робити 12 травня
- Заздрити, бо Дев’ять цілителів покарають заздрісників хворобами.
- Ділитись планами — виявляться безперспективними та ненадійними, не зможуть здійснитися.
- Занурюватися у водоймища повністю — вважали, що водяний може схопити за волосся і потягнути на дно.
- Просіювати борошно 12 травня — за старих часів вірили, що так можна втратити зір.
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