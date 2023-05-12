Дев’ять цілителів 12 травня: чому цього дня не можна просіювати борошно і ділитися планами

Цю дату наші предки вважали вдалою для будь-якого лікування та цілительства

Цієї п’ятниці за церковним календарем віряни східного обряду вшановують дев’ятьох мучеників Кізицьких, які жили в III столітті в місті Кізік (Туреччина) і загинули через відсікання голів за часів гоніння на християн при імператорі Діоклетіані.

У народі мученики вважаються рятівниками від віспи і тлумачами сновидіння. На Русі 12 травня збирали лікарські рослини. Вірили, що в цей день вони мають надприродну силу: їх сушили, з них робили лікувальні настої та настоянки.

12 травня вважається днем, коли, згідно з народними прикметами, також має цілющі властивості вітер. Наші пращури виходили на вулицю і насолоджувалися теплим весняним вітром на обличчі, щоб запастися здоров’ям на цілий рік, а також провітрювали свої оселі протягом цілого дня.

12 травня передбачали, яким буде літо та що варто очікувати від урожаю. Наприклад, якщо у цей день спостерігалося багато хрущів, то літо буде посушливим, або якщо багато бджіл з'явилося, варто очікувати багатого врожаю овочів.

Що не можна робити 12 травня

Заздрити, бо Дев’ять цілителів покарають заздрісників хворобами.

Ділитись планами — виявляться безперспективними та ненадійними, не зможуть здійснитися.

Занурюватися у водоймища повністю — вважали, що водяний може схопити за волосся і потягнути на дно.

Просіювати борошно 12 травня — за старих часів вірили, що так можна втратити зір.

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