Розпушіть землю навколо цього овочу, як тільки сіянцям буде 3-4 тижні: секрет досвідчених дачників

Ви отримаєте розкішний урожай моркви, якщо приділите увагу ґрунту на міжрядді

Морква — досить проста й невибаглива, однак і ця рослина потребує добрив і правильного поливу. А ще культура обожнює розпушення ґрунту. Щоправда, надто рання маніпуляція загубить, а не покращить урожай.

Досвідчені городники радять розпушувати землю навколо моркви, як тільки сіянцям виповниться 3-4 тижні. Про це пише журнал "Вона".

Розпушення ґрунту – знайома будь-якому дачнику процедура, проте з ним потрібно бути акуратним, інакше є ризик пошкодити коріння рослини. Наприклад, огіркам зовсім не рекомендується подібні втручання на грядках, а ось морква любить, коли земля пухка.

Щоб розпушення сприяло зростанню моркви, не можна проводити його раніше 3-4 тижнів після посіву. В іншому випадку ви отримаєте "рогаті" і кострубаті коренеплоди. Аерація ґрунту бажана рослині, бо за таких умовах морква краще росте та розвивається.

Крім того, разом з розпушуванням рекомендується проводити підгортання. Завдяки цьому верхівки плодів не випиратимуть і не зеленітимуть. А це, як відомо дачникам, головна причина гіркоти моркви.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим потрібно удобрити землю для грядок моркви. Рекомендується внести підживлення безпосередньо перед посадкою культури.