Пелагея Заступниця 17 травня: чому в це свято заборонено дарувати подарунки і робити манікюр

Цього дня у давнину дозволялася лінуватись

У всіх православних храмах 17 травня священнослужителі та віряни відзначають день пам’яті мучениці Пелагії Тарсійської. У народі святу Пелагію особливо шанують як заступницю невинних дівчат і всіх, хто страждає від несправедливості. Крім того, Пелагея вважається покровителькою птахів, диких та свійських.

Наші пращури мали особливий звичай у цей день — вони дозволяли собі лінуватись і утримувалися від активних справ. У цей час вони не займалися домашніми справами та ремонтами, проте дозволялося працювати на городі. 17 травня було особливо підходяще для посадки будь-яких дерев та чагарників.

За старих часів люди говорили, що якщо на Пелагею Заступницю багато хрущів, то літо буде несприятливим і сухим. Якщо 17 травня у лісі почути зозулю, це віщує хорошу погоду. Якщо на Пелагею Заступницю немає роси, це означає, що погода скоро зміниться.

Що не можна робити 17 травня

Ображати птахів — погане ставлення до них може принести в оселю великі складнощі.

Пліткувати — будуть страждання та невдачі.

Дарувати подарунки — вони цього дня до печалі та розладів.

Відмовляти у допомозі — можна втратити щастя, у житті настане чорна смуга.

Робити манікюр — можна втратити здоров’я.

Лаятись, сваритися, кричати на інших людей, грубити — до тривалої чорної смуги.

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