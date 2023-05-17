Пелагея Заступница 17 мая: почему в этот праздник запрещено дарить подарки и делать маникюр

В этот день в старину позволялась праздная лень

Во всех православных храмах 17 мая священнослужители и верующие отмечают день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. В народе святую Пелагию особенно почитают как заступницу невинных девушек и всех тех, кто страдает от несправедливости. Кроме того, Пелагея считается покровительницей птиц, диких и домашних.

Наши предки имели особый обычай в этот день — они позволяли себе праздную лень и воздерживались от активных дел. В это время они не занимались домашними делами и ремонтами, однако разрешалось работать в огороде. 17 мая было особенно подходящее для посадки любых деревьев и кустарников.

В старину люди говорили, что если на Пелагею Заступницу много майских жуков, то лето будет неблагоприятным и сухим. Если 17 мая в лесу услышать кукушку, то это предвещает хорошую погоду. Если на Пелагею Заступницу нет росы, то это означает, что погода скоро изменится.

Что нельзя делать 17 мая

Обижать птиц — плохое отношение к ним может принести в дом большие сложности.

Сплетничать — будут страдания и неудачи.

Дарить подарки — они в этот день к печали и расстройствам.

Отказывать в помощи — можно лишиться счастья, в жизни наступит черная полоса.

Делать маникюр — можно здоровья лишиться.

Ругаться, ссориться, кричать на других людей, грубить — к длительной чёрной полосе.

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