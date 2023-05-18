Що не можна робити на Аріну Капустницю 18 травня, щоб не залишитися у дівках

Чоловіків цього дня в давнину до городу не підпускали

Цього четверга православна церква згадує Аріну Македонську, яка жила в I столітті і постраждала за свою віру. Віряни їй моляться про здоров’я для себе та своїх близьких. За народним календарем відзначається свято Аріна Капустниця.

Святу Аріну прозвали "Капустницею" через звичай, коли на честь цього дня, 18 травня, наші предки висаджували на грядки розсаду капусти. Господині мали працювати на городі поодинці, тоді як чоловікам взагалі заборонялося займатися городніми роботами.

На Русі у цей день слідкували за погодними умовами. Проливний дощ 18 травня віщував настання несприятливої погоди протягом кількох днів. Якщо на Аріну співочі птахи затихли, це віщувало негоду.

Що не можна робити 18 травня

Незаміжнім дівчатам ходити в гості до родичів, котрі живуть без пари — ніхто не візьме заміж.

Залишати брудний посуд на ніч — в оселю проникне нечиста сила.

Скаржитися на своє життя та розповідати про проблеми — невдачі можуть почастішати та посилитися.

Їсти капусту та огірки – це призведе до поганого врожаю.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Відомо, що цього місяця в українців 23 робочі дні.