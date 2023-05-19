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Таропрогноз на 20 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцятий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцятий день травня. Фото telegraf.com.ua

День видасться не найпростішим

У суботу, 20 травня, багато хто може бути схильний до депресивного настрою і сам створювати собі проблеми, проте інші навпаки зможуть нарешті знайти вихід зі складної життєвої ситуації.

Про це говорять Таро, які випали у розкладі на двадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Диявол, Дев’ятка мечів, Королева кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Королева кубків

Можливо, у суботу Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть збагатитися у 2023 році за картами Таро.

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