Таропрогноз на 20 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День видасться не найпростішим

У суботу, 20 травня, багато хто може бути схильний до депресивного настрою і сам створювати собі проблеми, проте інші навпаки зможуть нарешті знайти вихід зі складної життєвої ситуації.

Про це говорять Таро, які випали у розкладі на двадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Диявол, Дев’ятка мечів, Королева кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Королева кубків

Можливо, у суботу Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть збагатитися у 2023 році за картами Таро.