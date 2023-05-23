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Мінус один сексуальний холостяк: зірка фільму "Капітан Америка" Кріс Еванс готується до весілля

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Кріс Еванс та Альба Баптіста Новина оновлена 23 травня 2023, 11:05
Кріс Еванс та Альба Баптіста. Фото Getty Images

Швидше за все одруження відбудеться вже цього літа.

Популярний супергерой Капітан Америка незабаром перетвориться з холостяка на чоловіка. Американський актор, який виконує цю роль, 41-річний Кріс Еванс готується до весілля зі своєю обраницею — 25-річною актрисою Альбою Баптістою, з якою раніше засвітився на прем’єрі романтичної комедії Apple TV+ "Привид".

За даними видання RadarOnline, один із найсексуальніших холостяків у світі планує провести церемонію одруження для родичів та найближчих друзів у своєму рідному штаті Массачусетс, де до речі Еванс і Баптіста живуть разом з 2022 року.

Також наголошується, що Еванс дуже схвильований майбутньою подією і вже не може дочекатися, щоб зробити Альбу своєю дружиною.

Нагадаємо, що Кріс та Альба почали таємно зустрічатися у 2021 році, приховуючи свої стосунки від громадськості. Однак у вересні 2022 року їхній роман був "розкритий", після того, як у мережі з’явилися їх спільні фотографії зі побачення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невдовзі вперше стане мамою американська зірка — актриса Ліндсі Лохан. Зірка ромкомів нульових не лише повернулася до нормального способу життя, а й щаслива у шлюбі та оголосила про свою вагітність.

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#Весілля #Актор #Кріс Еванс