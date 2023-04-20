Рус

Зірка фільму "Капітан Америка" вперше вийшов в світ зі своєю дівчиною: з ким зустрічається Кріс Еванс (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кріс Еванс прийшов зі своєю дівчиною на прем’єру фільму "Привид" Новина оновлена 20 квітня 2023, 13:55
Кріс Еванс прийшов зі своєю дівчиною на прем’єру фільму "Привид". Фото Getty Images

Дівчина прийшла підтримати коханого на прем’єру його нового фільму

Американський актор, зірка "Месників" та "Капітана Америка", найсексуальніший чоловік 2022 року Кріс Еванс вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною. Обранка знаменитості — 25-річна актриса Альба Баптіста.

Як повідомляють ЗМІ, пара разом уже понад рік, і більше, вони вже навіть замислюються про одруження. Цього разу закоханих підловили на прем’єрі романтичної комедії Apple TV+ "Привид", у якій Еванс грав головну роль разом із Аною Де Армас.

Варто зазначити, що Кріс та Альба разом на червоній доріжці не позували, і дівчина просто чекала на свого бойфренда в залі, але з відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що пара на західи прийшла разом і насолоджувалася компанією один одного.

На червоній доріжці Кріс Еванс позував у білому в’язаному кардигані та зелених штанах, а його подруга Альба Баптиста приголомшила присутніх чорною сукнею міді, що обтягала, без рукавів у парі з чорними туфлями на підборах з відкритим носком.

Кріс Еванс та Ана Де Армас
Виконавці головних ролей у фільмі "Привид" — Кріс Еванс та Ана Де Армас Фото: Getty Images
Кріс Еванс
Кріс Еванс на червоній доріжці фільму "Привид" Фото: Getty Images
Кріс Еванс
Кріс Еванс доповнив свій образ стильними окулярами Фото: Getty Images
Альба Баптіста
Альба Баптіста на прем’єрі "Привид" Фото: Getty Images
Альба Баптіста
Альба Баптіста Фото: Getty Images

Спільні фото Кріса Еванса та Альби Баптисти

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше після розлучення вийшла у світ 47-річна актриса Різ Візерспун. Зірка практично не змінилася з часів "Блондинки у законі", образ якої зробив її всесвітньо відомою.

Теги:
#Відносини #Актор #Кріс Еванс