Зірка фільму "Капітан Америка" вперше вийшов в світ зі своєю дівчиною: з ким зустрічається Кріс Еванс (фото)

Дівчина прийшла підтримати коханого на прем’єру його нового фільму

Американський актор, зірка "Месників" та "Капітана Америка", найсексуальніший чоловік 2022 року Кріс Еванс вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною. Обранка знаменитості — 25-річна актриса Альба Баптіста.

Як повідомляють ЗМІ, пара разом уже понад рік, і більше, вони вже навіть замислюються про одруження. Цього разу закоханих підловили на прем’єрі романтичної комедії Apple TV+ "Привид", у якій Еванс грав головну роль разом із Аною Де Армас.

Варто зазначити, що Кріс та Альба разом на червоній доріжці не позували, і дівчина просто чекала на свого бойфренда в залі, але з відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що пара на західи прийшла разом і насолоджувалася компанією один одного.

На червоній доріжці Кріс Еванс позував у білому в’язаному кардигані та зелених штанах, а його подруга Альба Баптиста приголомшила присутніх чорною сукнею міді, що обтягала, без рукавів у парі з чорними туфлями на підборах з відкритим носком.

Виконавці головних ролей у фільмі "Привид" — Кріс Еванс та Ана Де Армас Фото: Getty Images

Кріс Еванс на червоній доріжці фільму "Привид" Фото: Getty Images

Кріс Еванс доповнив свій образ стильними окулярами Фото: Getty Images

Альба Баптіста на прем’єрі "Привид" Фото: Getty Images

Альба Баптіста Фото: Getty Images

Спільні фото Кріса Еванса та Альби Баптисти

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше після розлучення вийшла у світ 47-річна актриса Різ Візерспун. Зірка практично не змінилася з часів "Блондинки у законі", образ якої зробив її всесвітньо відомою.