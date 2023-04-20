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Звезда фильма "Капитан Америка" впервые вышел в свет со своей девушкой: с кем встречается Крис Эванс (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Крис Эванс пришел со своей девушкой на премьеру фильма "Призрак" Новость обновлена 20 апреля 2023, 13:55
Крис Эванс пришел со своей девушкой на премьеру фильма "Призрак". Фото Getty Images

Девушка пришла поддержать любимого на премьеру его нового фильма

Американский актер, звезда "Мстителей" и "Капитана Америка", самый сексуальный мужчина 2022 года Крис Эванс впервые вышел в свет со своей девушкой. Избранница знаменитости — 25-летняя актриса Альба Баптиста.

Как сообщают СМИ, пара вместе уже больше года, и более того, они уже даже задумываются о бракосочетании. В этот раз влюбленных подловили на премьере романтической комедии Apple TV+ "Призрак", в которой Эванс играл главную роль вместе с Аной Де Армас.

Стоит отметить, что Крис и Альба вместе на красной дорожке не позировали, и девушка просто ждала своего бойфренда в зале, но из видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что пара на мероприятия пришла вместе и наслаждалась компанией друг друга.

На красной дорожке Крис Эванс позировал в белом вязаном кардигане и зеленых брюках, а его подруга Альба Баптиста ошеломила присутствующих обтягивающим черном платье миди без рукавов в паре с черными туфлями на каблуках с открытым носком.

Крис Эванс и Ана Де Армас
Исплнители главных ролей в фильме "Призрак" - Крис Эванс и Ана Де Армас Фото: Getty Images
Крис Эванс
Крис Эванс на красной дорожке фильма "Призрак" Фото: Getty Images
Крис Эванс
Крис Эванс дополнил свой образ стильными очками Фото: Getty Images
Альба Баптиста
Альба Баптиста на премьере фильма "Призрак" Фото: Getty Images
Альба Баптиста
Альба Баптиста Фото: Getty Images

Совместные фото Криса Эванса и Альбы Баптисты

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые после развода вышла в свет 47-летняя актриса Риз Уизерспун. Звезда практически не изменилась со времен "Блондинки в законе", образ которой сделал ее всемирно известной.

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#Отношения #Актер #Крис Эванс