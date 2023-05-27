Надпотужна альтернатива агресивним гербіцидам: як приготувати засіб від бур’янів із того, що є на кухні

Більшість фермерів та садівників використовують цей рецепт

Ви шукаєте ефективні продукти для порятунку від бур’янів на вашій ділянці? Немає нічого кращого за 100% натуральних методів і продуктів, які радикально і дуже ефективно борються з бур’янами, причому навіть краще, ніж різна хімія.

На щастя, існує безліч способів обмежити поширення бур’янів на вашій ділянці. При чому для цього не потрібно купувати ніяких спеціальних гербіцидів, адже всі потрібні інгредієнти для ефективного засобу є на вашій кухні, пише santeplus.

Натуральний засіб від бур’янів: рецепт

Не дивно, що харчова сода входить до списку ефективних та економічних натуральних засобів від бур’янів. Крім того, її дуже легко наносити на бур’яни, які ростуть усюди на доріжках та плитах вашого саду чи тераси.

За допомогою садового шланга зволожте ґрунт, який ви хочете прополоти. Посипте великою кількістю харчової соди прямо на бур’яни. За потреби використовуйте віник, щоб розсіяти порошок. При необхідності повторіть цю операцію через кілька тижнів, щоб видалити бур’яни, що залишилися.

Чому це працює? Харчова сода ефективна проти бур’янів завдяки своїй здатності поглинати вологу. Це прийом, який добре зарекомендував себе в швах між плитами.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи боротьби із бур’янами. Ще одна докучлива рослина – плющ, він може навіть руйнувати стіни. На щастя, за допомогою особливого спрею із двох компонентів вдасться розв'язати проблему.