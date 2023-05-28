Що заборонено робити на Пахома Теплого 28 травня, щоб у гаманці завжди були гроші

День Пахома наші предки присвячували посівам

Згідно з церковним календарем, 28 травня православна церква вшановує преподобного, єгипетського ченця Пахома Великого. Наші пращури називали цей день Пахом Теплий, оскільки остаточно ставало тепло, можна було спокійно погрітися на сонечку.

Багато прикмет присвячено цьому народному святу, і всі вони пов’язані з погодою. Казали: "Прийшов Пахом — запахло теплом", "На Пахома тепло — все літо тепле".

Селяни прагнули 28 травня закінчити посів льону, вівса та пшениці. Вони також займалися посадкою огірків у відкритий ґрунт. Вірили, що все насіння, яке вони посіяли в землю цього дня, швидко проросте, а також принесе рясний урожай.

Що не можна робити 28 травня на Пахома Теплого

Щоб в оселі панували бруд і безладдя, інакше і в гаманці буде всякий мотлох замість грошей.

Витиратися чужим рушником — доведеться розбиратися з чужими проблемами.

Брати в руки чужі гроші — разом із ними й борги заберете.

Незаміжнім дівчатам ділитися з подругами любовними планами – не вдасться втілити у життя.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.