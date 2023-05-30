І підживлення, і засіб проти жуків: як використовувати нашатирний спирт для городу

Аптечний засіб дуже виручить у догляді за овочами, фруктами, ягодами та квітами

Досвідчені городники вміють готувати добрива для культур із підручних компонентів, частіше натуральні засоби ефективніші та екологічніші, ніж хімікати із магазинів. Інгредієнтом такого підживлення може стати нашатирний спирт.

За допомогою нашатирного спирту можна прискорити зростання овочів на городі або відлякати шкідників від дачної ділянки. Про це розповідає "Земляк".

Щоб приготувати азотний розчин для добрива овочів, використовуйте нашатирний спирт як ключовий компонент. Розведіть 50 мл рідини в 4 л води. Більш слабку концентрацію отримаєте, якщо змішаєте одну столову ложку спирту і 10 л води. Максимальний концентрат складається з 1 чайної ложки аптечного засобу та 1 л води.

Які овочі можна удобрювати нашатирним спиртом? Таке азотне підживлення сприяє зростанню та збільшує врожайність картоплі, баклажанів, перцю, капусти, гарбуза і кабачків: підійде більш висока концентрація суміші. Під час вегетації, формуванні бутонів та цвітіння нашатирним розчином обробляють малину, ожину, вишню й сливу.

Добриво (середній концентрат) підійде популярним культурам на городі: огіркам, томатам, моркві, бурякам, кукурудзі, часнику. Не проти "ласощів" смородина, агрус, яблуні, а ще однорічні квіти.

Найменш насичений розчин нашатирного спирту застосовується для удобрення груші, редиски, цибулі та цибулинних квітів. Бобові таким чином удобрювати не потрібно, вони можуть "добути" азот самостійно.

Додамо, що не проти аміачного підживлення поширені квіти, включаючи жоржини, троянди, півонії, фіалки, настурції. Таке добриво сприяє більш пишному цвітінню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може стати в нагоді досвідченим дачникам бананова шкірка. Натуральний інгредієнт стане відмінною основою для підживлення деяких культур, але важливо правильно обробити матеріал перед використанням.