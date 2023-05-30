И подкормка, и средство против жуков: как использовать нашатырный спирт для огорода

Аптечное средство очень выручит в уходе за овощами, фруктами, ягодами и цветами

Опытные огородники умеют готовить удобрения для культур из подручных компонентов, чаще натуральные средства более эффективные и экологичные, чем химикаты из магазинов. Ингредиентом подобной подкормки может стать нашатырный спирт.

С помощью нашатырного спирта можно ускорить рост овощей на огороде или же отпугнуть вредителей от дачного участка. Об этом рассказывает "Земляк".

Чтобы приготовить азотный раствор для удобрения овощей, используйте нашатырный спирт в качестве ключевого компонента. Разведите 50 мл жидкости в 4 л воды. Более слабую концентрацию получите, если смешается одну столовую ложку спирта и 10 л воды. Максимальный концентрат состоит из 1 чайной ложки аптечного средства и 1 л воды.

Какие овощи можно удобрять нашатырным спиртом? Такая азотная подкормка способствует росту и увеличивает урожайность картофеля, баклажанов, перца, капусты, тыквы и кабачков: подойдет более высокая концентрация смеси. Во время вегетации, формировании бутонов и цветения нашатырным раствором обрабатывают малину, ежевику, вишню и сливу.

Удобрение (средней концентрат) подойдет популярным культурам на огороде: огурцам, томатам, моркови, свекле, кукурузе, чесноку. Не против "лакомства" смородина, крыжовник, яблони, а еще однолетние цветы.

Наименее насыщенный раствор нашатырного спирта применяется для удобрения груши, редиса, лука и луковичных цветов. Бобовые таким образом удобрять не нужно, они могут "добыть" азот самостоятельно.

Добавим, что не против аммиачной подкормки распространенные цветы, включая георгины, розы, пионы, фиалки, настурции. Такое удобрение способствует более пышному цветению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как может пригодиться опытным дачникам банановая кожура. Натуральный ингредиент станет отличной основы для подкормки некоторых культур, но важно правильно обработать материал перед использованием.