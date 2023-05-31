Свято 31 травня: чому не можна звільнятися в останній день весни та інші народні заборони

На Федота Овсяника не варто купувати речі у секонд-хенді чи комісійці

В останній весняний день за церковним календарем християни східного обряду вшановують пам’ять святого мученика Феодота Анкирського, який жив у III столітті. У народі святого прозвали Федотом Овсяником, оскільки цей день вважався сприятливим для посіву вівса.

Весь акцент в останній день травня був зроблений на літі, що наближається, і очікуваному врожаї, який у наших предків завжди викликав великі надії. Особливо дивилися на погоду, від якої залежали результати посіву: якщо 31 травня від землі йде пара — до дощу; якщо пізно розцвіли яблуні та горобини — осінь буде пізня; дуб перед ясенем у цей день листя пустив — треба чекати посушливого літа.

Взагалі за старих часів високо цінували дуби і ставилися до них з особливою повагою. Безліч обрядів та весільних церемоній проходили під цими величними деревами. Щоб уникнути удару блискавки, селяни висаджували дуби далеко від своїх осель. Крім того, вони приносили підношення, щоб умилостивити лісового духа.

Що не можна робити 31 травня

Наздоганяти транспортний засіб — виникнуть труднощі у фінансових справах.

Звільнятися – влітку навалиться багато проблем.

Давати ключі від оселі чи робочого кабінету будь-кому — доведеться змінити місце роботи або переїхати.

Купувати речі, які вже хтось носив, — доведеться віддавати старі борги.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.