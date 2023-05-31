Дивовижний фокус із оселедцем: як відокремити рибу від кісток одним рухом

Простий лайфхак – і неймовірний результат

Оселедець є однією з найкорисніших видів риби, в якій дуже багато корисних речовин та вітамінів. Готувати з риби можна закуски, салати, також її можна смачно засолити. Її можна їсти самостійно або використовувати як інгредієнт для найрізноманітніших страв.

Однак почистити оселедець — це ще задоволення. Безумовно, кожен кулінар має свої трюки під час її чищення. Однак є один простий лайфхак, про який разом із "Главредом" і розповімо.

Як швидко почистити оселедець

Перед обробкою оселедця необхідно підготувати робоче місце. Приберіть все зайве зі столу, підготуйте гострий ніж, ножиці, пінцет, паперові рушники та обробну дошку – її краще брати із пластику, оскільки дерев’яна сильно вбирає запахи.

Після підготовки беремо оселедець і відрізаємо йому голову, поставивши ніж під перший плавець. Ніж має бути під кутом 45 градусів.

Далі ножицями розрізаємо черевце, видаляємо всі нутрощі та очищаємо оселедець від чорної плівки. Промиваємо оселедець під проточною водою. Ножем робимо надріз уздовж спини та видаляємо спинний плавець. Після цього знімаємо шкірку, починаючи з загривка.

Щоб обробити оселедець від кісток, за допомогою ножа робимо невеликий надріз у середині хвоста. Далі беремо оселедець за два хвостики та перекручуємо його від себе на 360 градусів, натягуємо хвостики в різні боки, розділяючи оселедець на дві частини. Після цього беремо ту частину, на якій залишився хребет, і відокремлюємо її руками від кісток. Маленькі кісточки можна швиденько витягнути з допомогою пінцету. Далі вам залишається лише відрізати кінчики хвоста та нарізати філе оселедця на шматочки.

Раніше ми розповідали, як вибрати рибу правильно. Для цього варто лише подивитися їй у вічі.