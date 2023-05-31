Удивительный фокус с селедкой: как отделить сельдь от костей одним движением

Простой лайфхак — и невероятный результат

Сельдь является одной из самых полезных видом рыбы, в которой очень много полезных веществ и витаминов. Готовить из рыбы можно закуски, салаты, а также ее можно вкусно засолить. Ее можно кушать самостоятельно или использовать в качестве ингредиента для самых разнообразных блюд.

Однако почистить сельдь — то еще удовольствие. Безусловно, у каждого кулинара есть свои трюки во время ее чистки. Однако есть один простой лайфхак, о котором вместе с "Главредом" и расскажем.

Как быстро почистить сельдь

Перед обработкой сельди нужно подготовить рабочее место. Уберите все лишнее со стола, подготовьте острый нож, ножницы, пинцет, бумажные полотенца и разделочную доску — ее лучше брать из пластика, поскольку деревянная сильно впитывает запахи.

После подготовки берем селедку и отрезаем ей голову, поставив нож под первый плавник. Нож должен быть под углом 45 градусов.

Далее ножницами разрезаем брюшко, удаляем все внутренности и очищаем селедку от черной пленки. Промываем сельдь под проточной водой. Ножом делаем надрез вдоль спины и удаляем спинной плавник. После снимаем кожицу, начиная с загривка.

Чтобы обработать сельдь от костей, с помощью ножа делаем небольшой надрез посередине хвоста. Далее берем селедку за два хвостика и перекручиваем ее от себя на 360 градусов, натягиваем хвостики в разные стороны, разделяя сельдь на две части. После этого берем ту часть, на которой остался позвоночник, и руками отделяем ее от костей. Маленькие косточки можно быстренько вытянуть с помощью пинцета. Далее вам остается лишь отрезать кончики хвоста и нарезать филе сельди на кусочки.

Ранее мы рассказывали, как выбрать рыбу правильно. Для этого стоит лишь посмотреть ей в глаза.