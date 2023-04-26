Норвезькі господині чистять оселедець за пару хвилин: хитрість, яка полегшить вам життя

Чистка риби може бути швидкою і без метушні

Без риби та морепродуктів не скласти збалансований раціон. Якщо регулярно з’їдати кілька шматків оселедця, можна наситити свій організм цінними речовинами. Риба має багатий і різноманітний склад, який робить її незамінним продуктом для правильного харчування.

Незважаючи на це, багатьох відлякує чищення риби, адже це процес клопіткий і не дуже приємний. Сьогодні ми з Vazhnoznat розповімо, як почистити оселедець швидко і без метушні. Саме таким способом користуються норвезькі господині — дружини рибалок.

Як швидко почистити оселедець

Щоб без особливих зусиль почистити оселедець, вам будуть потрібні обробна дошка, гострий ніж, паперові рушники та пінцет. Дошку для обробки риби краще брати пластикову, а не дерев’яну — її легше очистити і вона не так сильно вбирає запахи.

Для початку вам необхідно промити рибу під проточною водою, видалити голову та внутрішні органи. Після цього знову промийте тушку, зробіть надріз і заберіть плавець. У місці надрізу підтягніть шкірку риби пінцетом і стягніть її одним рухом.

Тепер відокремте філе від кістки. Візьміть оселедця за хвіст однією рукою, а іншою відірвіть філе від ребер. Притримуючи двома пальцями хребет, відокремте частину філе, що залишилася.

З оселедця можна приготувати приголомшливу закуску. Вам для цього потрібно буде лише молоко та небагато часу.