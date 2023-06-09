Соліст гурту Måneskin розстався зі своєю дівчиною і попався на поцілунку з іншою (відео)

Пара була у стосунках шість років

Соліст італійської групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні 2021", Даміано Давід оголосив про розставання з моделлю Джорджією Солері. Пара була разом шість років.

24-річний виконавець сам повідомив у сторіс Інстаграму про розрив із Солері після того, як у мережі поширилося свіже відео, на якому Даміано цілується з іншою дівчиною.

"Мені дуже шкода, що вийшло це відео, це було не те, як я хотів упоратися із ситуацією, і це моя помилка", — поспішив звернутися до шанувальників співак. Чоловік уточнив, що з Джорджією вони розсталися кілька днів тому, тому "жодних зрад не було".

"Я сподіваюся, що це не вплине на імідж Джорджії і ви зможете поважати делікатність цього моменту", — написав музикант.

Даміано Давід цілується з незнайомкою

Нагадаємо, що Даміано та Солері були разом шість років. Нещодавно пара викладала спільні фотографії, з яких зрозуміло, що вони були ще у стосунках.

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