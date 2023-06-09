Солист группы Måneskin расстался со своей девушкой и попался на поцелуе с другой (видео)

Пара была в отношениях шесть лет

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении 2021", Дамиано Давид объявил о расставании с моделью Джорджией Солери. Пара была вместе шесть лет.

24-летний исполнитель сам сообщил в сторис Инстаграма о разрыве с Солери после того, как в сети распространилось свежее видео, на котором Дамиано целуется с другой девушкой.

"Мне очень жаль, что вышло это видео, это было не то, как я хотел справиться с ситуацией, и это моя ошибка", — поспешил обратиться к поклонникам певец. Мужчина уточнил, что с Джорджией они расстались несколько дней назад, поэтому "никаких предательств не было".

"Я надеюсь, что это не повлияет на имидж Джорджии и что вы сможете уважать деликатность этого момента", — написал музыкант.

Дамиано Давид целуется с незнакомкой

Напомним, что Дамиано и Солери были вместе шесть лет. Не так давно пара выкладывала совместные фотографии, из которых понятно, что они были еще в отношениях. Мы рассказывали, что известно о Джорджии Солери.

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