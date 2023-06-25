Засіб для чищення всього: з чим змішати зубну пасту, щоб у домі все сяяло

Для приготування потрібно лише два недорогі інгредієнти

Це засіб з бюджетних інгредієнтів, який можна зробити своїми руками, допоможе вам очистити всю вашу оселю. Воно ефективно усуває різні забруднення на посуді, жирні та застарілі плями на плиті, в духовці, на кахлі. Більш того, воно ефективно видаляє забруднення, що накопичилися на змішувачах, дозволяє досягти бездоганної чистоти підвіконня, холодильника, мікрохвильовки, а також відновити білизну підошви та багато іншого.

Поєднуючи зубну пасту з найдешевшим мийним засобом для посуду, ви створите дуже бюджетну та універсальну суміш для прибирання всього. Ваш дім буде наповнений свіжістю та сліпучою чистотою, пише cpykami.

Як приготувати засіб для чищення

Додайте одну столову ложку будь-якої зубної пасти в 150 мл найдешевшого рідкого засобу для миття посуду. Розчиніть одну столову ложку соди в 150 мл теплої води. Після цього влийте розчин соди до очисної суміші. Ретельно перемішайте і для зручності перелийте отриману суміш у пляшечку з розпилювачем.

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