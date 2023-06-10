Білі кросівки завжди будуть білими, якщо наносити на них копійчану суміш: рецепт
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Потрібно лише два копійчані інгредієнти
Стильне біле взуття має одну проблему — воно швидко втрачає свій привабливий вигляд. Навіть при використанні дорогих засобів для чищення, білим кедам або кросівкам іноді не вдається повернути їхню колишню красу.
На щастя, розв'язати цю проблему можливо з використанням лише двох бюджетних компонентів: зубної пасти та мурашиного спирту, який можна придбати у будь-якій аптеці. Про це пише ukr.media.
Рецепт очисної суміші для білого взуття
Щоб створити ефективний засіб, необхідно змішати 1 столову ложку мурашиного спирту з такою ж кількістю зубної пасти, щоб отримати пасту для чищення зі зручною консистенцією, придатною для роботи.
Покрийте старою зубною щіткою підошву засобом. Якщо є сильні забруднення, залиште пасту на 10-15 хвилин. Ефект буде видно дуже швидко: підошва відновить свій білий колір, а жовті плями та бруд зникнуть.
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