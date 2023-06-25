Чистящее средство для всего: с чем смешать зубную пасту, чтобы в доме все сияло

Для приготовления нужно только два недорогих ингредиента

Это средство из бюджетных ингредиентов, которое можно сделать своими руками, поможет вам очистить все ваше жилище. Оно эффективно устраняет различные загрязнения на посуде, жирные и застарелые пятна на плите, в духовке, на кафеле. Более того, оно эффективно удаляет загрязнения, накопившиеся на смесителях, позволяет достичь безупречной чистоты подоконника, холодильника, микроволновки, а также восстановить белизну подошвы и многое другое.

Сочетая зубную пасту с самым дешевым моющим средством для посуды, вы создадите весьма бюджетную и универсальную смесь для уборки всего. Ваш дом будет наполнен свежестью и ослепительной чистотой, пишет cpykami.

Как приготовить чистящее средство

Добавьте одну столовую ложку любой зубной пасты в 150 мл самого недорогого жидкого средства для мытья посуды. Растворите одну столовую ложку соды в 150 мл теплой воды. После этого влейте раствор соды к чистящей смеси. Тщательно перемешайте и, для удобства, перелейте полученную смесь в бутылочку с распылителем.

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