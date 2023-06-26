Військові "знищили" легендарну бороду Віталія Козловського: "Схожий тепер на Арестовича" (відео)

38-річний виконавець проходить бойову підготовку

Відомий український співак Віталій Козловський позбувся своєї бороди. 38-річна зірка нещодавно офіційно став членом Нацгвардії, а поки проходить військове навчання з іншими військовими.

Виконавець виклав відео в соціальній мережі Інстаграм, на якому український воїн збриває Козловському його дорогоцінний модний тренд. "Ти Віталія Козловського знищив", — жартує в кадрі співак.

"У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись", — написав артист в соцмережі.

Відео зі співаком дуже потішило його шанувальників. В коментарях українці зазначили, що без бороди Козловський став на 20 років молодшим. Також підписники знайшли схожість виконавця з колишнім позаштатним радником ОП Олексієм Арестовичем.

Нагадаємо, що Віталій Козловський став частиною незвичайного підрозділу Нацгвардії. Співак проходить навчання у бригаді НГУ "Рубіж". Це одна із 8 бригад, які входять до складу "Гвардії наступу".

Як повідомлялося раніше, багато українських знаменитостей вступили до лав ЗСУ або Нацгвардії після початку вторгнення. Серед них, наприклад, соліст популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Також до українських захисників приєднався герой гучного серіалу "Кріпосна" Руслан Пахомі.