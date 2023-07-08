Захищає рослини від інфекцій: яка спеція може стати справжнім порятунком на городі

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Як використовувати корицю на городі
Як використовувати корицю на городі. Фото orchardo

Цей засіб можна знайти практично на кожній кухні

На городі можна застосовувати різні засоби, навіть відходи, зокрема яєчну шкаралупу, а також одну з найпопулярніших прянощів — корицю. Як виявилося, ця спеція корисна не лише на кухні.

Експерти в матеріалі Dachadecor розповіли, що досвідчені господині давно використовують приправу на городі, адже вона має сильні дезінфікуючі властивості й здатна захистити рослини від різних інфекцій.

Як використовувати корицю на городі

Антисептик

Досвідчені городники використовують порошок кориці для розмноження рослин живцями. Потрібно змочити місце зрізу водою і посипати його корицею перед посадкою. Таким чином, ви зможете запобігти виникненню інфекції та хвороб саджанця, коли він приживеться.

Боротьба з мурахами

Мурахи можуть стати справжнім головним болем на дачі, але у боротьбі з ними чудово допоможе кухонна спеція. Просто посипте порошком кориці мурашині доріжки та місця, де накопичуються ці комахи. Річ у тому, що їм не подобається запах прянощі, тому вони будуть триматися подалі від городу.

Захист від хвороб

Деякі захворювання можуть уражати саджанці рослин на ранніх стадіях їх розвитку, а це призводить до загибелі. Щоб цього не допустити, змішайте порошок кориці з ґрунтом, в якому будуть рости саджанці, так ви захистите розсаду.

Фунгіцид

Якщо ваші дерева в саду почав уражати грибок, тоді візьміть трохи порошку кориці, змішайте із теплою водою та залиште розчин на всю ніч. Вранці розмішайте рідину та залийте в обприскувач. Оббризкайте ваші рослини. Протягом кількох днів грибок зникне.

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