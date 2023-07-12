Хитрість для лінивих: простий спосіб, з яким не треба перебирати гречку

Такий спосіб дуже економить час

Ми розповідали, як правильно варити гречану крупу. Будь-який кулінар знає: навіть покупка дорогої гречки в красивій упаковці не "звільняє" від необхідності уважно перебирати крупу.

Однак цей процес багато хто знаходить стомлюючим. Як виявилося, можна і не перебирати гречку, якщо знати про одну хитрість. Детальніше про неї розповіли на Pixelinform.

У чому полягає хитрість?

Спочатку варто визначити обсяг крупи, який ви збираєтеся готувати. Її слід пересипати в окрему посудину. Якщо ви раптом помітили якісь великі палички, їх видалити можна відразу. Після цього варто довести до кипіння чайник і залити продукт рідиною в класичному співвідношенні (на частину гречки вдвічі більше води).

Зачекайте кілька хвилин. Можна навіть трохи перемішати крупу. Після ви помітите, що неякісні елементи, що "ховалися" у гречці, починають спливати. Їх потрібно просто видалити.

Залишається один раз обдати крупу холодною водою — і можна приступати до приготування. Ця проста хитрість багато в чому може полегшити завдання — попередньо запарена гречка буде швидше варитись. Також ми розповідали, як надовго зберегти сире м’ясо свіжим за кімнатної температури.