Хитрость для ленивых: простой способ, с которым не нужно перебирать гречку

Такой способ очень экономит время

Мы рассказывали, как правильно варить гречневую крупу. Любой кулинар знает: даже покупка дорогой гречки в красивой упаковке не освобождает от необходимости внимательно перебирать крупу.

Однако этот процесс многие находят утомительным. Как оказалось, можно и не перебирать гречку, если знать об одной уловке. Подробнее о ней рассказали на Pixelinform.

В чем хитрость?

Сначала следует определить объем крупы, который вы собираетесь готовить. Ее следует пересыпать в отдельный сосуд. Если вы вдруг заметили какие-нибудь большие палочки, их удалить можно сразу. После этого следует довести до кипения чайник и залить продукт жидкостью в классическом соотношении (на часть гречки вдвое больше воды).

Подождите несколько минут. Можно даже немного перемешать крупу. После вы заметите, что некачественные "скрывавшиеся" в гречке элементы начинают всплывать. Их нужно просто удалить.

Остается один раз обдать крупу холодной водой – и можно приступать к приготовлению. Эта простая хитрость может во многом облегчить задачу — предварительно запаренная гречка будет быстрее вариться. Также мы рассказывали, как надолго сохранить сырое мясо свежим при комнатной температуре.