Народні прикмети 17 липня: що не можна робити в Андріїв день, щоб не стати біднішим

Якщо в цей день йшов дощ, називали його "андріївським"

У понеділок, 17 липня 2023 року, православні християни відзначають пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського, а також князя Андрія Боголюбського, який зробив значний внесок у поширення християнства на території давньої Київської Русі. У народному календарі цей день отримав назву Андріїв день або Андрій Налива.

Свято було названо "Наливом" у зв’язку з тим, що 17 липня на полях наливались озимі культури. На Андрія було заведено готувати вівсяну кашу з маслом. Однак перед трапезою необхідно було нагодувати коней вівсом. Також вважалося, що якщо скакуни цього дня подихають паром від вареного вівсяного лушпиння, вони будуть весь рік здоровими.

Якщо 17 липня випадав дощ, його називали "андріївським". По погоді робили висновки: "Який Андрій Налива, такий і Калинник (11 серпня)". А якщо на деревах починало з’являтися жовте листя, то це віщувало настання ранньої осені.

Що не можна робити 17 липня

Брати й позичати гроші — до фінансових труднощів.

Поспішаючи працювати — поспіх обіцяє лише неприємності.

Ремонтувати взуття — може призвести до неприємностей в особистому житті.

Лаятися – можна притягнути невдачі.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.