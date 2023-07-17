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Народные приметы 17 июля: что нельзя делать в Андреев день, чтобы не стать беднее

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Особое внимание 17 июля уделялось скакунам
Особое внимание 17 июля уделялось скакунам. Фото Pixabay

Если в этот день шел дождь, называли его "андреевским"

В понедельник, 17 июля 2023 года, православные христиане отмечают память святителя Андрея, архиепископа Критского, а также князя Андрея Боголюбского, который внес значительный вклад в распространение христианства на территории древней Киевской Руси. В народном календаре єтот день получил название Андреев день или Андрей Налива.

Праздник был назван "Налив" в связи с тем, что 17 июля на полях наливались озимые культуры. На Андрея было принято готовить овсяную кашу с маслом. Однако перед трапезой необходимо было покормить лошадей овсом. Также считалось, что если скакуны в этот день подышат паром от вареной овсяной шелухи, они будут весь год здоровыми.

Если 17 июля выпадал дождь, то его называли "андреевским". По погоде делали выводы: "Каков Андрей Налива, таков и Калинник (11 августа)". А если на деревьях начинали появляться желтые листья, то это предвещало наступление ранней осени.

Что нельзя делать 17 июля

  • Брать и давать взаймы деньги — к финансовым трудностям.
  • Торопясь работать — спешка сулит лишь неприятности.
  • Ремонтировать обувь — может привести к неприятностям в личной жизни.
  • Ругаться — можно привлечь неудачи.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.

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#Традиции #Праздники #Запреты