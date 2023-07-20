У кого День ангела 21 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 21 липня, у 2023 році відзначається Національний день Бельгії, землеробське свято Зажинки в Білорусі, День "сміттєвої" їжі в США. Окрім того, носії чотирьох імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 21 липня

Олександр, — це дуже давнє грецьке ім’я, яке вже багато століть популярне по всьому світу. Перекладається воно як "той, хто боронить". 21 липня вшановується священномученик, ієрей Олександр Попов.

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 21 липня церквою вшановується мученик Сава.

Теодор, Федір, — ці імена обидва виникли від грецького імені Теодорос, яке означає "подарований Богом" або "Божий дар". 21 липня вшановується священномученик, ієрей Феодор Располов.

Жіночі іменини 21 липня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, які зробили свій внесок у захист та поширення християнства, — у ці ж дні святкують іменини люди, які носять те саме ім’я, що й святі, і народилися незадовго до їхнього дня пам’яті. Вважається, що святі захищають своїх тезок упродовж їхнього життя.

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