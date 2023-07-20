У кого День ангела 21 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 21 июля, в 2023 году отмечается Национальный день Бельгии, земледельческий праздник Зажинки в Беларуси, День "мусорной" еды в США. Кроме того, носители четырех имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 21 июля

Александр, — это очень древнее греческое имя, которое уже многие столетия популярно по всему миру. Переводится оно как "тот, кто защищает". 21 июля почитается священномученик, иерей Александр Попов.

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец". 21 июля церковью чтится мученик Савва.

Теодор, Федор, — эти имена оба возникли от греческого имени Теодорос, которое значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 21 июля почитается священномученик, иерей Феодор Располов.

Женские именины 21 июля не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь чтит память святых и мучеников, которые внесли свой вклад в защиту и распространение христианства, — в эти же дни празднуют именины люди, которые носят то же имя, что и святые, и родились незадолго до их дня памяти. Считается, что святые защищают своих тезок в течение их жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто собрать всю шерсть и волосы с поверхностей дома.